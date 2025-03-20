Названы три минуса кроссовера Kia Sorento второго поколения

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах кроссовера Kia Sorento второго поколения.

«В системе полного привода часто страдает соединение валов коробки и углового редуктора — при частых и серьезных вылазках на бездорожье, срезает шлицы. Как правило, это случается на дизельных машинах», — сказал Виноградов.

Кроме того, по его словам, материалы интерьера не очень стойкие — царапины на пластике и «сверчки» в салоне проявляются уже на небольших пробегах.

Также у Kia Sorento второго поколения тонкое лакокрасочное покрытие и сколы появляются быстро.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80–100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы пять плюсов китайского седана Changan Alsvin.