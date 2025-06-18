В центре Москвы 21 июня перекроют движение транспорта

В Москве 21 июня будут перекрыты несколько центральных набережных из-за проведения фестиваля «Две реки», сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«Движение будет закрыто 21 июня с 04:00 до 23:59 на Болотной набережной от Берсеневской набережной до Берсеневского переулка», — сообщает канал.

Также на участках перекрытия будет запрещена парковка 21 июня с 00:01 до окончания мероприятия.

До этого дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.

«Так случилось с владельцем машины, который регулярно парковался под запрещающими знаками. За нарушения он получил 26 штрафов от МАДИ, но не оплатил их в установленный срок — 60 дней. Судебные приставы арестовали автомобиль и отправили на спецстоянку. Чтобы вернуть машину, нарушителю нужно заплатить 73 тыс. рублей долга», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что для москвичей устроили парад исторических трамваев.