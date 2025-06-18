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Стало известно, лишатся ли светофоры мигающего зеленого сигнала

Автоэксперт Зиновьев: светофоры могут лишиться мигающего зеленого сигнала
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России светофоры могут лишиться мигающего зеленого сигнала. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

Он напомнил, что два года назад столичный ЦОДД проводил эксперимент по отмене «зеленого мигающего», однако его признали неудачным.

«Однако нет и запретов на перемены такого рода, если они не выходят за рамки, установленные ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения» и его разделом 7.5 «Режимы работы светофоров».По ГОСТу «зеленый мигающий», равно как и таймеры обратного отсчета, не являются обязательными режимами», — пояснил Зиновьев.

Автоэксперт пояснил, что применение «зеленого мигающего» остается на усмотрение организаторов дорожного движения.

До этого сообщалось, что полный запрет стоянки и зарядки электромобилей и гибридов на закрытых паркингах могут ввести в России из-за риска возгорания.

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр отметил, что на закрытых паркингах электромобили создают риск из-за дыма, выделения веществ и длительного горения, что может привести к выгоранию всего паркинга и угрозе жилым домам. Решение — парковка только на улице, как в некоторых странах.

Ранее в Чувашии водитель Toyota сбил трех пешеходов на «зебре».

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