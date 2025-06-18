В Улан-Удэ сфотографировали женщин с автоматами на парковке

В Улан-Удэ на парковке заметили женщин с автоматами. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Сильных, независимых и «заряженных» леди заметили на парковке у Абсолюта. Женщины достали из багажника несколько автоматов, обвешались ими и ввели в недоумение окружающих. Чего только не найдешь в женской сумочке, а уж в багажнике тем более», — говорится в сообщении.

На опубликованной в сети фотографии видно, что женщины с оружием стоят на парковке возле автомобиля с открытым багажником.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчина трогал 9-летнюю соседку в припаркованной машине. По словам матери младшеклассницы, отец подруги позвал девочку в автомобиль, чтобы «поговорить наедине». В машине мужчина пересел на заднее сиденье и начал трогать школьницу, от чего девочка закричала и напугала соседа.

Также женщина сообщила, что после произошедшего сразу подала заявление в СКР, и на следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя.

Ранее оренбуржец с младенцем на руках бросился под питбайк, и это попало на видео.