Водителям объяснили, кому установить внешние датчики давления

Автоэксперт Ревин: датчики давления в авто надо устанавливать перед путешествием

Установку внешних датчиков давления в автомобиле следует производить перед длительной поездкой. Об этом сообщил автоэксперт журнала «За Рулем» Алексей Ревин.

«Влияют, но не очень значительно. Масса датчика с крепежом не превышает 12 г, а закреплен он примерно на том же радиусе, что и балансировочные грузы. Обычно такая величина считается несущественной, хотя перфекционисты могут отбалансировать колеса с датчиками», — заявил он.

Эксперт порекомендовал устанавливать внешние датчики давления перед дальними путешествиями, поскольку заменить испорченную шину в некоторых регионах будет сложно.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

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