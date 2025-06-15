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Водителям объяснили, кому установить внешние датчики давления

Автоэксперт Ревин: датчики давления в авто надо устанавливать перед путешествием
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Shutterstock

Установку внешних датчиков давления в автомобиле следует производить перед длительной поездкой. Об этом сообщил автоэксперт журнала «За Рулем» Алексей Ревин.

«Влияют, но не очень значительно. Масса датчика с крепежом не превышает 12 г, а закреплен он примерно на том же радиусе, что и балансировочные грузы. Обычно такая величина считается несущественной, хотя перфекционисты могут отбалансировать колеса с датчиками», — заявил он.

Эксперт порекомендовал устанавливать внешние датчики давления перед дальними путешествиями, поскольку заменить испорченную шину в некоторых регионах будет сложно.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы четыре минуса Chevrolet Niva с пробегом.

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