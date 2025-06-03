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Автомобили
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Новую версию лимузина Aurus Senat покажут на ПМЭФ в Петербурге

«Автопоток»: на ПМЭФ Aurus представит новую версию лимузина Senat
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НАМИ

Aurus на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) покажет новую версию лимузина Aurus Senat, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Это будет лимузин с оригинальным кузовом (без вставки в центре). Применят удлиненные передние и задние двери. В стойках C — треугольные окошки», — отмечается в публикации.

По данным «Автопотока», у новой версии машины сохранятся детали оперения от стандартного седана Aurus Senat в его рестайлинговой версии. Это капот, передние крылья и крышка багажника. Также на новой версии будут использоваться прежние несущие элементы кузова.

Референсным автомобилем-ориентиром для новой версии Aurus является Mercedes-Maybach S580.

В мае 2024 года вице-премьер Денис Мантуров заявил, что коммерческие продажи рестайлинговых автомобилей Aurus запланированы на 2025 год.

Ранее «Газета.Ru» перечислила штрафы и нововведения для автомобилистов, которые начали действовать летом.

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