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Названы 10 популярных кроссоверов стоимостью до 2 млн рублей

«Российская газета» перечислила 10 кроссоверов стоимостью до 2 млн рублей
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Haval

В мае 2025 года россияне купили 16 тыс. новых кроссоверов иностранных марок стоимостью до 2 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов Газпромбанк Автолизинга.

Так, в «тройку» лидеров по продажам в этом сегменте вошли Haval Jolion, Chery Tiggo 4 и Belgee X50. А в тройке лидеров с наиболее привлекательными прайс-листами оказались Kaiyi X3, Changan CS35 и SWM G05 Pro.

Во второй половине топ-10 оказались кроссоверы, объемы продаж которых в мае исчислялись сотнями и росли на фоне крайне низкой базы мая прошлого года. Среди них Solaris HC, Kaiyi X3, BAIC X7 и SWM G01F.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее появились новые подробности о кроссовере Xiaomi Yu7.

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