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«Сильно кричал»: в Подмосковье мотоциклист столкнулся с такси

В Подмосковье на видео попали последствия жесткого ДТП с такси и мотоциклом

В Подмосковье произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Водитель мотоцикла сильно кричал все время, в сознании был, забрали на носилках», — рассказал очевидец.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что люди стоят возле пострадавшего мужчины, который лежит на дороге.

По информации канала, от удара автомобильные детали разлетелись по проезжей части. По словам прохожих, прибывшие сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали мотоциклиста.

До этого сообщалось, что в городе Златоуст Челябинской области пьяный мужчина на Lada протащил сотрудника ДПС по проезжей части. Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов держится за движущийся автомобиль, после чего водитель ускоряется, а мужчина падает на проезжую часть и ударяется головой.

Ранее скорая, спешившая к сахалинцу, не могла проехать из-за нарушителей ПДД.

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