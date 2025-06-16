Стало известно о большой мечте погибшего в ДТП мотогонщика Красникова

Многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников мечтал создать новый стадион технических видов спорта. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на мастера спорта международного класса по мотогонкам Раиса Мустафина.

«Цель у него была — создать новый стадион для технических видов спорта. Чтобы спорт этот жил, процветал. Чтобы больше детей вовлечь в это дело, от улицы отстранить. Планы были большие, амбициозные. Ждал, когда откроется железный занавес с Европой, в надежде, что это все возродится и наши спортсмены будут блистать на зарубежных треках», — рассказал Мустафин.

О том, что многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в аварии в Кушнаренковском районе Башкирии, стало известно сегодня утром.

Красников попал в ДТП ночью 16 июня на 69-м км трассы Р-240 на подъезде к трассе М-12 «Восток». Его Lada Granta столкнулась с двумя грузовиками, спортсмен погиб на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства произошедшей аварии сейчас выясняются. По некоторым данным, он мог заснуть за рулем.

Впервые на официальные соревнования гонщик, который родился в 1985 году, вышел в сезоне-1999/2000 в команде «Торпедо-ШААЗ», а через год стал участником «Башкортостана». Красников восемь раз становился чемпионом мира в личном зачете и 12 раз — в командном. Несколько раз он становился победителем и призером Кубке России. Гонщик соревновался на протяжении 23 лет и объявил о завершении карьеры только в 2023 году.

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