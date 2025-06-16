Названа причина ДТП, в котором погиб мотогонщик Красников

КП: чемпион мира по мотогонкам Красников мог заснуть за рулем

Автомобильная авария, в которой погиб многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников, могла произойти из-за того, что он заснул за рулем, сообщает kp.ru со ссылкой на друга погибшего, спортсмена Александра Балашова.

«Сейчас полиция выясняет все, что там произошло. По моему мнению, он мог заснуть за рулем, ехал поздно, устал. А вообще он всегда спешил жить, был динамичным, активным, такое ощущение, что предчувствовал, что с ним произойдет в расцвете сил», — рассказал порталу Александр Балашов.

О том, что многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в аварии в Кушнаренковском районе Башкирии, стало известно сегодня утром.

Красников попал в ДТП ночью 16 июня на 69-м км трассы Р-240 на подъезде к трассе М-12 «Восток». Его автомобиль Lada Granta столкнулся с двумя грузовиками, спортсмен погиб на месте еще до приезда скорой помощи. Обстоятельства произошедшей аварии сейчас выясняются.

Впервые на официальные соревнования гонщик, который родился в 1985 году, вышел в сезоне-1999/2000 в команде «Торпедо-ШААЗ», а через год стал участником «Башкортостана». Красников восемь раз становился чемпионом мира в личном зачете и 12 раз — в командном. Несколько раз он становился победителем и призером Кубке России. Гонщик соревновался на протяжении 23 лет и объявил о завершении карьеры только в 2023 году.

Ранее сообщалось, что водитель Toyota Land Cruiser наехал на загорающую женщину в Новосибирске.