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Chery начала продавать кроссоверы Tiggo 9 российской сборки

В Москве начали продавать кроссоверы Chery Tiggo 9 российской сборки
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Chery

В продаже в Москве появились кроссоверы Chery Tiggo 9 российской сборки, сообщает портал «Китайские автомобили». Такие машины выставила на свою «витрину» крупная лизинговая компания.

«Об этом говорит первая часть VIN-кода автомобилей — так называемый WMI. Ранее эти же — EDE — «засветились у кроссоверов Chery Tiggo 7L. Это может говорить о том, что Tiggo 9 собирают на том же предприятии — бывшем заводе Volkswagen в Калуге», — сообщает портал.

Семиместный Chery Tiggo 9 позиционируется как автомобиль для большой семьи. Новинка стала самой крупной в модельной линейке марки (4810х1925 х1741 мм) — с колесной базой в 2800 мм.

Под капотом у машины бензиновый двухлитровый турбодвигатель мощностью 249 л.с. (375 Нм) и восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер Tiggo 9 способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд.

Помимо прочего, новинка стала первой моделью на платформе Т2Х в российской модельной линейке.

Базовая комплектация получила название Prime. В ее оснащение входят светодиодные фары и фонари, отделка салона искусственной кожей черного цвета, 19-дюймовые диски, набор электронных систем помощи водителю, полноразмерная «запаска» и функция открывания багажника без помощи рук.

Ранее стало известно, когда начнутся продажи нового флагманского седана Chery.

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