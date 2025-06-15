Стало известно, когда начнутся продажи нового флагманского седана Chery

Продажи нового флагманского седана Chery Fulwin A9L в КНР начнутся в конце июня

Флагманский седан Chery Fulwin A9L появится на рынке Китая 25 июня, сообщает carnewschina.com.

Длина нового седана Chery Fulwin A9L составляет 5018 мм, ширина — 1965 мм, высота — 1500 мм; колесная — 3000 мм. Автомобиль будет предлагаться с 20-дюймовыми многоспицевыми колесными дисками.

Салон будет доступен в двухцветном черно-красном или коричнево-белом вариантах. Сиденья оснащены двухслойной обивкой и удлиненными подушками для дополнительной поддержки ног.

Автомобиль получил гибридную силовую установку Chery Kunpeng Super Hybrid Electric 6.0 с бесступенчатой ​​трансмиссией DHT Pro. Мощность 1,5-литрового турбомотора составляет 218 л.с. Запас хода на электричестве составляет 260 км. В комбинированном режиме — 2 тыс. километров.

Машина оборудована автоматической системой парковки с памятью, навигацией, системой предупреждения о смене полосы движения, Функцией мониторинга слепых зон, системой предотвращения столкновений. Цены на автомобиль будут начинаться от 150 тыс. юаней (1,67 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.