Появилось видео с места гибели чемпиона мира по мотогонкам Красникова

Госавтоинспекция Башкортостана опубликовала видео с места ДТП, в котором погиб чемпион мира по мотогонкам Николай Красников.

Судя по видео, было лобовое столкновение, из-за которого автомобиль Lada Granta Красникова получил сильные повреждения. У машины разбита передняя часть, выбиты стекла. В кадр также попал большегруз Sitrak с поврежденной кабиной.

О том, что многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в аварии в Кушнаренковском районе Башкирии, стало известно сегодня утром.

Красников попал в ДТП ночью 16 июня на 69-м км трассы Р-240 на подъезде к трассе М-12 «Восток». Его автомобиль столкнулся с двумя грузовиками, спортсмен погиб на месте еще до приезда скорой помощи. Обстоятельства произошедшей аварии сейчас выясняются.

Впервые на официальные соревнования гонщик, который родился в 1985 году, вышел в сезоне-1999/2000 в команде «Торпедо-ШААЗ», а через год стал участником «Башкортостана». Красников восемь раз становился чемпионом мира в личном зачете и 12 раз — в командном. Несколько раз он становился победителем и призером Кубке России.

Гонщик соревновался на протяжении 23 лет и объявил о завершении карьеры только в 2023 году.

Ранее сообщалось, что водитель Toyota Land Cruiser наехал на загорающую женщину в Новосибирске.