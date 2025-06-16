В России семь брендов изменили цены на свои автомобили

«Автостат»: в июне цены на новые авто изменились у семи брендов

В России, в первой половине июня, цены на новые автомобили изменились у семи брендов, сообщает агентство «Автостат».

В частности, бренд Solaris снизил цены на свои модели с механическими коробкам передач. Так, седан HS 2024 года выпуска в комплектациях Active Plus 1.4, Active Plus 1.6 и Comfort стал дешевле на 90 тыс. рублей (минус 4,4 – 4,5%). Их новые цены — 1,93 млн рублей, 1,95 млн рублей и 1,97 млн рублей.

Бренд SWM повысил цены на все свои модели. Так, кроссовер G01 стоит дороже на 200 тыс. рублей (плюс 10,2 – 11,4%). Новые цены — от 1,95 млн рублей до 2,12 млн рублей.

Sollers увеличила цены на автомобили Atlant на 194 тыс. рублей или на 4,5 – 5,7%. Цены — от 3,62 млн рублей до 4,5 млн рублей.

Haval снизил цены на кроссовер M6. Машина подешевела на 100 тыс. рублей (минус 4,3 – 4,6%). Россияне могут купить автомобиль от 2,1 млн рублей до 2,2 млн рублей.

Chery Arrizo 8 в комплектации Active подешевел на 90 тыс. рублей (-3,1%) и стоит теперь 2,8 млн рублей.

Внедорожник ROX 01 в комплектации Family Edition подешевел на 953 тыс. рублей (-10,4%). Новая цена — 8,2 млн рублей.

GAC увеличила стоимость кроссовера GS8 в комплектации GX Traveller на 50 тыс. рублей (+1%). Дилеры продают такие машины от 5 млн рублей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в Россию начнут централизованно поставлять автомобили Mazda.