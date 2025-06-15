Названы 6 недостатков УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал «УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач (АКП) и рассказал о его недостатках.

«На пикап ставят ту же коробку, что и на Патриот, – Powerglide 6L50 компании Punch. Это джиэмовская «шестиступка», хорошо знакомая по прежним Шеви Камаро и Колорадо или BMW 3-й серии и X3. Собирают автомат во Франции, только селектор приходит из Китая», — сказал эксперт.

По словам Виноградова, АКП отлично настроена. Единственная придирка – китайский селектор нечетко фиксируется в положении R.

В не самом активном режиме езды расход топлива автомобиля составляет немалые 16,5 л. на 100 км. Число оказалось магическим – столько же секунд необходимо пикапу для разгона до 100 км/час, сказал специалист.

В салоне у дисплея трип-компьютера нет функции среднего расхода топлива. У передних сидений маленький диапазон регулировки поясничного упора. На заднем диване тесно.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

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