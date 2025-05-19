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Автомобиль разгромил торговый центр, и это попало на видео

В Швеции на видео попало, как автомобиль въехал в торговый центр и разгромил его

В Швеции люди на угнанном автомобиле въехали в торговый центр и разгромили его. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

«Автомобиль как средство проникновения. В Швеции преступники угнали машину и разнесли ею ТЦ, чтобы ограбить ювелирный магазин», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль заезжает в помещение, при этом сбивает двери. Далее на записи видно, как машина врезается в магазин, после чего в него заходят несколько людей в черной одежде.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае в городе Ейске голые женщины пели гимн России, высунувшись из люка автомобиля. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голые женщины высунулись из люка автомобиля и поют гимн, при этом размахивают руками.

Telegram-канал «23 МВД» утверждает, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. В настоящее время правоохранители устанавливают личности нарушителей.

Ранее туляк оголился на проезжей части и попал на видео.

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