За вывоз тележек из супермаркетов и катание в них россиянам дадут 2 года колонии

Вывоз покупателем тележки из магазина розничной торговли до своего дома будет считаться кражей, соответственно в суде такого человека может ожидать реальный срок. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Если человек увез тележку до дома, то формально можно говорить о краже. Возможная статья за это преступление — 158 часть первая УК РФ. Соответственно, там до двух лет лишения свободы», — предупредил юрист.

По его словам, в законе нигде не сказано, на какое именно расстояние можно увозить тележку от магазина, поэтому каждая ситуация будет рассматриваться сотрудниками правоохранительных органов индивидуально.

Радько также отметил, что в случае, если подросток или совершеннолетний человек обнаружил брошенную тележку на улице, начал кататься на ней и был замечен, ему может грозить до шести лет лишения свободы. По словам юриста, нарушитель не может не понимать, что эта тележка принадлежит магазину, поэтому присвоение чужого найденного имущества также является кражей.

Адвокат отметил, что в судебной практике это расценивается как кража со всеми вытекающими, и наказание для такого поступка прописано в статье 158 УК РФ. При этом, если человека признают виновным по статье 158 УК РФ ч.1, то его лишат свободы сроком на два года, а в случае, если виновным будет причинен ущерб в крупном размере, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

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