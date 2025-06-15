Названы 5 самых дешевых пикапов в России

В России самым дешевым новым пикапом остается УАЗ «Пикап», сообщает портал «Автоновости дня». Его рекомендованная розничная цена начинается от 1,7 млн рублей.

За 2,1 млн рублей можно купить пикап AmberTruck Work, который называют одним из самых недорогих полноприводных автомобилей в России. Третье место в рейтинге занял подешевевший в апреле Dongfeng DF6, минимальная стоимость которого составляет 2,35 млн рублей.

На четвертом месте расположился китайский JAC T8. Сейчас такой автомобиль 2023 года выпуска в базовой комплектации можно купить за 2,45 млн рублей. Замкнул «пятерку» самых дешевых пикапов в России Sollers ST6 с начальной ценой 2,63 млн рублей.

До этого CEO Likvi.com Александр Коротков заявил, что россияне, купившие китайские пикапы, будут в дальнейшем долго их продавать.

Такой вывод эксперт сделал на основании среднего времени продажи пикапов на вторичном рынке: по данным на 1 июня 2025 года, этот показатель составляет более 1,5 месяца.

Кроме того, в периоды экономической неопределенности потребители предпочитают более экономичные и вместительные автомобили сегмента SUV, отметил эксперт.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.