Названы три плюса и минуса внедорожника Tank 300

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Никита Гудков перечислил плюсы и минусы китайского внедорожника Tank 300.

«Зимой активно пользовались телематикой – приложением Tank, через которое можно не только двигатель завести, но и включить тот или иной обогрев (кроме руля). Удобно. Современно», — сказал Гудков.

Кроме того, по словам эксперта, ворсовая отделка багажника выглядит дорого. В салоне дисплеи на передней панели находятся под козырьком, поэтому не бликуют.

Что касается минусов, то близкое к вертикали положение лобового стекла приводит к многочисленным сколам – прилетевшие с дороги камни не могут отрикошетить. У автомобиля высокий расход топлива: 12–13 л/100 км на шоссе и 17 в городе. Подножки всегда в грязи, которая летит через щель между ними и крылом.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.