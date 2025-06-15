На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рекордно подешевели кроссоверы Changan Uni-K iDD

Кроссоверы Changan Uni-K iDD подешевели в России на 900 тысяч рублей
close
liguanghua

Китайский автобренд Changan начал распродавать в России кроссоверы Uni-K iDD 2023 года выпуска с рекордными скидками, сообщает портал «Автоновости дня».

«Речь о «дополнительной выгоде», которая изменилась впервые с января, подскочив с 400 тыс. до 900 тыс. рублей. Теперь, когда она подскочила на полмиллиона рублей, кроссоверы Uni-K iDD 2023 года выпуска стали стоить с ней 4,32 млн рублей», — сообщает портал.

Силовая установка Changan Uni-K iDD объединяет бензиновый турбомотор мощностью 166 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией, и электродвигатель мощностью 150 л.с. Тяговой батареи емкостью 30,7 кВт⋅ч хватает на то, чтобы обеспечить запас хода в 135 км только на электричестве. Суммарный запас хода гибридного кроссовера достигает 1 тыс. км. От бытовой электросети на 220 В на полную зарядку батареи гибрида уходит около 4 часов.

Салон автомобиля отличается усиленной шумоизоляцией, для сидений предусмотрена отделка из искусственной кожи.

Ранее сообщалось, что в Россию начнут централизованно поставлять автомобили Mazda.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами