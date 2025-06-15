В России рекордно подешевели кроссоверы Changan Uni-K iDD

Кроссоверы Changan Uni-K iDD подешевели в России на 900 тысяч рублей

Китайский автобренд Changan начал распродавать в России кроссоверы Uni-K iDD 2023 года выпуска с рекордными скидками, сообщает портал «Автоновости дня».

«Речь о «дополнительной выгоде», которая изменилась впервые с января, подскочив с 400 тыс. до 900 тыс. рублей. Теперь, когда она подскочила на полмиллиона рублей, кроссоверы Uni-K iDD 2023 года выпуска стали стоить с ней 4,32 млн рублей», — сообщает портал.

Силовая установка Changan Uni-K iDD объединяет бензиновый турбомотор мощностью 166 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией, и электродвигатель мощностью 150 л.с. Тяговой батареи емкостью 30,7 кВт⋅ч хватает на то, чтобы обеспечить запас хода в 135 км только на электричестве. Суммарный запас хода гибридного кроссовера достигает 1 тыс. км. От бытовой электросети на 220 В на полную зарядку батареи гибрида уходит около 4 часов.

Салон автомобиля отличается усиленной шумоизоляцией, для сидений предусмотрена отделка из искусственной кожи.

Ранее сообщалось, что в Россию начнут централизованно поставлять автомобили Mazda.