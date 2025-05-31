Названы четыре минуса Chevrolet Niva с пробегом

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах подержанного внедорожника Chevrolet Niva.

«Самое слабое место – кузов. Если не была проведена дополнительная антикоррозионная обработка или наружные детали не затянуты в защитную пленку, ржавчина быстро съест машину. Первыми страдает передняя кромка капота, задние крылья в местах сочленения с бампером и пороги с арками», — сказал эксперт.

Заявленный ресурс автомобиля составляет 90 тыс. километров. Патрубки системы охлаждения к этому времени уже могут потрескаться. У машины часто раскручивается гайка выходного фланца заднего редуктора.

После 10 лет эксплуатации руль и сиденья потребуют перетяжки.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.