Назван надежный немецкий минивэн за 2 млн рублей

В России на вторичном рынке можно найти немецкий минивэн Volkswagen Caravelle примерно за 2 млн рублей. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За Рулем» Сергей Зиновьев.

По его словам, в РФ продается Caravelle с пробегом от 300 тыс. км дешевле 2 млн рублей. В случае, если пробег до 200 тыс. км, то автомобиль будет стоить 2,2–2,5 млн рублей.

«После 2009 года основной мотор – чугунный дизель 2.0 в пяти модификациях (от 84 до 180 л. с.). Можно условно считать: чем ниже мощность, тем выше ресурс. К 2013 году излечили масложор. Чаще встречается 140‑сильный. Все нуждаются в идеальном топливе и масле. Сажевый фильтр и клапан EGR эпизодически требуют внимания. В остальном все терпимо», — рассказал эксперт.

Зиновьев добавил, что лучше всего выбирать Caravelle с «атмосферником» на 115 л.с. При этом почти все вторы сочетаются с МКП.

До этого Volkswagen обнародовал официальные фото фургонов и микроавтобусов Transporter нового поколения. Также рассекречены и технические характеристики новой модели.

Автомобили отличаются новой интерпретацией фирменного дизайна, знакомого по предыдущему семейству поколения T 6.1. Грузовые и грузопассажирские Transporter, а также пассажирская Caravelle станут первыми вэнами Volkswagen, доступными с тремя типами силовых установок. Для них будут доступны турбодизели, подзаряжаемые гибридные, а также полностью электрические силовые установки.

Ранее стало известно, что автомобили Solaris начали продавать в России по демпинговым ценам.