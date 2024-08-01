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Volkswagen рассекретил Transporter нового поколения

Volkswagen показал новое поколение Transporter

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Volkswagen

Volkswagen обнародовал официальные фото фургонов и микроавтобусов Transporter нового поколения. Также рассекречены и технические характеристики новой модели.

Автомобили отличаются новой интерпретацией фирменного дизайна, знакомого по предыдущему семейству поколения T 6.1. Грузовые и грузопассажирские Transporter, а также пассажирская Caravelle станут первыми вэнами Volkswagen, доступными с тремя типами силовых установок. Для них будут доступны турбодизели, подзаряжаемые гибридные, а также полностью электрические силовые установки.

Для автомобилей доступен турбодизель в трех вариантах мощности — на 110, 150 и 170 л.с. Суммарная мощность гибридной силовой установки — 232 л.с. Позже в модельной линейке появятся электромобили в трех вариантах — мощностью 136, 218 и 286 л.с.

Автомобиль получил бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой и электронный «ручник», а селектор АКП перенесен на рулевую колонку. В стандартное оснащение нового Transporter вошли светодиодные фары и задние фонари, 12-дюймовый экран в роли комбинации приборов, а также автономное экстренное торможение и система считывания дорожных знаков.

Ранее в России резко подешевели автомобили Peugeot и Citroen.

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