Новейшие броневики Aurus начали продавать физическим лицам

В России броневики Aurus начали продавать физическим лицам, сообщает Motor.

«На профильных сайтах появились фотографии пуленепробиваемого кроссовера Komendant с необычной принадлежностью. По открытым источникам «Мотору» удалось узнать: автомобиль 2025 года выпуска зарегистрирован на физическое лицо и встал на учёт около месяца назад», — сообщает Motor.

Ранее бронированные «Коменданты» выпускались мелкосерийно для нужд Федеральной службы охраны.

Внедорожник Aurus Komendant снабжен теми же агрегатами, что и седан Senat. Под капотом машины — гибридная силовая установка на основе мотора 4.4, который агрегатирован с 9-ступенчатой АКП. Мощность автомобиля — 598 л.с.

В феврале 2025 года нижегородская тюнинг-компания «Рида», специализирующаяся на постройке защищенных автомобилей, представила длиннобазную бронированную версию внедорожника Aurus Komendant.

Удлиненный Aurus Komendant на 500 мм длиннее стандартного. Он снабжен взрывостойкой бронекапсулой (толщина бронестали 7 мм), а также бронированными стеклами 50-миллиметровой толщины. Автомобиль защищен от обстрела пулями из автомата АКМ с термоупрочненным сердечником, а также от пуль снайперской винтовки СВД. Класс защиты — B6/B7.

Также внедорожник снабжен специальными колесами и усиленными петлями дверей.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили взять в аренду Aurus Komendant.