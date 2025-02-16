Первый длиннобазный Aurus Komendant с броней построили в России

Нижегородская тюнинг-компания «Рида», специализирующаяся на постройке защищенных автомобилей, представила длиннобазную бронированную версию внедорожника Aurus Komendant.

«Благодаря высокому уровню профессионализма своих сотрудников компания Rida совместно с компанией Aurus вошла в кооперацию по производству эксклюзивных бронированных автомобилей, возглавляемую ФГУП «НАМИ». Эти автомобили можно приобрести в компании Aurus», — отмечается в описании автомобиля.

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Удлиненный Aurus Komendant на 500 мм длиннее стандартного. Он снабжен взрывостойкой бронекапсулой (толщина бронестали 7 мм), а также бронированными стеклами 50-миллиметровой толщины. Автомобиль защищен от обстрела пулями из автомата АКМ с термоупрочненным сердечником, а также от пуль снайперской винтовки СВД. Класс защиты — B6/B7.

Также внедорожник снабжен специальными колесами и усиленными петлями дверей.

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