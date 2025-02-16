Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Первый длиннобазный Aurus Komendant с броней построили в России

В России построили длиннобазную версию Aurus Komendant с броней
close
Rida

Нижегородская тюнинг-компания «Рида», специализирующаяся на постройке защищенных автомобилей, представила длиннобазную бронированную версию внедорожника Aurus Komendant.

«Благодаря высокому уровню профессионализма своих сотрудников компания Rida совместно с компанией Aurus вошла в кооперацию по производству эксклюзивных бронированных автомобилей, возглавляемую ФГУП «НАМИ». Эти автомобили можно приобрести в компании Aurus», — отмечается в описании автомобиля.

close
Rida

Удлиненный Aurus Komendant на 500 мм длиннее стандартного. Он снабжен взрывостойкой бронекапсулой (толщина бронестали 7 мм), а также бронированными стеклами 50-миллиметровой толщины. Автомобиль защищен от обстрела пулями из автомата АКМ с термоупрочненным сердечником, а также от пуль снайперской винтовки СВД. Класс защиты — B6/B7.

Также внедорожник снабжен специальными колесами и усиленными петлями дверей.

Ранее в Самарской области выставили на продажу редкий минивэн Lada «Надежда».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами