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«Девочки, го»: на ЦКАД фургон с «Аперолем» перевернулся и заблокировал движение

На ЦКАД фургон с Аперолем рассыпал бутылки по трассе и заблокировал движение
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Telegram-канал «Mash»

В Подмосковье на ЦКАД фургон с алкогольным напитком «Апероль» попал в ДТП. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Пацаны, отбой. По уточненным данным, перевернулся фургон с «Аперолем». Девочки, го», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что разбитые бутылки «Апероля» рассыпались по трассе. Судя по всему, фургон врезался в отбойник.

До этого Mash сообщал, что фура, попавшая в ДТП, перевозила водку.

«Фура с водкой перевернулась в Наро-Фоминском районе Подмосковья. На ЦКАД пробка. Это пока все новости, выезжаем на место (полным составом)», — говорилось в публикации.

Кроме того, недавно в Санкт-Петербурге «наглая ворона проехала «зайцем» на крыше «Фольксвагена» по Фонтанке».

Ранее МКАД парализовало из-за ДТП с мотоциклом.

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