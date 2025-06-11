Назван надежный японский минивэн дешевле 2 млн рублей

Автоэксперт Зиновьев: в РФ продается надежный минивэн из Японии до 2 млн рублей

В России на вторичном рынке продается надежный японский минивэн Honda Stepwgn до 2 млн рублей. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За Рулем» Сергей Зиновьев.

«Поступает из Японии и только с правым рулем. Но это самый массовый минивэн-иномарка в России, и распространен везде. Очень надежный, комфортный и качественный. Привод передний или полный. Восемь мест дает схема 2+3+3, где задние ряды не вполне полноценные», — заявил он.

Эксперт добавил, что половина автомобилей пятого поколения продается дешевле 2 млн рублей. При этом пробег может составлять менее 100 тыс. км. Зиновьев предположил, что причина низкой цены заключается в вариаторе Stepwgn, который пытаются сбыть до поломок.

Турбомотор L15B на 1,5 л (150 л. с.) прослужит до 300 тыс. км. Зиновьев отметил, что риски коррозий и внезапных поломок крайне малы, однако будет тяжело найти расходники.

До этого автоэксперт Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

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