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«Эпичное» ДТП с такси и фургоном на Калужском шоссе попало на видео

На Калужском шоссе таксист поднырнул под фургон и попал на видео

В подмосковном Троицком произошла «эпичная» авария с участием фургона и такси на Калужском шоссе. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП произошло рядом с пешеходным переходом: по всей видимости, таксист резко затормозил и «поднырнул» под днище фургона, что привело к этим эпичным кадрам. Кстати, от удара повредился топливный бак фургона. На некоторых кадрах видно, как топливо растеклось по асфальту», — говорится в публикации.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают МЧС и сотрудники ГИБДД.

До этого в Казахстане женщина камнем разбила стекла автомобиля такси.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как босая женщина бросает камень в автомобиль и пробивает им стекло. Далее она достает булыжник и разбивает им заднее стекло машины, а после — боковое.

Ранее стало известно, что громких водителей будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей.

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