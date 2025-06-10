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Госдума увеличила выплаты при оформлении ДТП по европротоколу

ГД приняла законопроект о повышении выплат при оформлении ДТП по европротоколу
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Государственной думы приняли законопроект, в рамках которого предусмотрено увеличение лимита выплат при оформлении ДТП по европротоколу до 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Документ приняли сразу во втором и третьем чтениях. Законопроект вносит поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Сейчас размер компенсации составляет 100 тысяч рублей.

Соавтор законопроекта, первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев отметил, что сегодня важно учитывать подорожание запчастей и ремонта автомобилей. При этом, по его словам, оформление ДТП по европротоколу пользуется спросом среди россиян.

Несколькими часами ранее Государственная дума одобрила во втором чтении законопроект, увеличивающий штраф для водителей, которые игнорируют требование полиции остановиться. Проектом закона предлагается установить штраф за данное нарушение в размере от 7 тысяч до 10 тысяч руб.

Ранее автоэксперт назвал четыре новых штрафа, которые грозят водителям в июне.

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