Стало известно, автомобили каких цветов не теряют в цене на вторичном рынке

iSeeCars: желтые и зеленые авто меньше всего теряют в цене на вторичном рынке

Эксперты американского агентства iSeeCars провели исследование и выяснили, автомобили каких цветов меньше всего теряют в цене за три года после покупки.

По данным специалистов, меньше всего теряют в цене машины, окрашенные в желтый и оранжевый цвета: за три года они дешевеют в среднем на 24% от первоначальной стоимости.

Зеленые автомобили за три года теряют 26,3% своей цены, красные — 29,8%, синие — 30,9%.

Сильнее в течение трех лет после выезда от дилера дешевеют машины черного и белого цветов — на 31,9% и 32,1% соответственно.

До этого iSeeCars перечислил 10 авто, которые больше всего обесцениваются за 5 лет.

Так, владельцы пятилетних Jaguar I-Pace теряют при перепродаже 72,2% цены или без малого $51,9 тыс — это абсолютный рекорд. В тройке «антилидеров» BMW 7 Series (потеря — 67,1%) и Tesla Model S (65,2%).

Еще в десятке есть Infiniti QX80 (65%), Maserati Ghibli (64,7%), BMW 5 Series (64,7%), Nissan LEAF (64,1%), Maserati Levante (63,7%), Tesla Model X (63,4%) и Cadillac Escalade ESV (62,9%).

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