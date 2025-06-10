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Названы новые автомобили Dongfeng, которые появятся в России в ближайшие 2,5 года

Dongfeng перечислил 12 моделей авто, которые появятся в РФ в ближайшие 2,5 года
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Dongfeng

В России в ближайшие 2,5 года появятся 12 новых моделей автомобилей Dongfeng, сообщает пресс-служба бренда.

Ближайшей новинкой станет электрокар Dongfeng Box. В 2026-м в России появятся кроссовер Mage и седан Shine Max. Эти модели уже представлены в России, но обзаведутся версиями с гибридными силовыми установками.

Кроме того, Dongfeng запустит на рынке кроссовер L8. Также могут появиться модели с обозначениями 007 и 008.

В 2027 году планируется начать продажи обновленных версий кроссоверов Mage и Huge, а также неких новых моделей, которые будут созданы вместе с концерном Huawei.

До этого компания GAC представила в России новую спецверсию своего флагманского кроссовера GS8 — GX Traveller.

Автомобиль получил внедорожный обвес, светодиодные противотуманные фары, 20-дюймовые легкосплавные, а также бокс на пятой двери. Кроме того, передние сиденья имеют функцию вентиляции.

Ранее была названа стоимость нового седана Exlantix ES в России.

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