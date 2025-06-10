Выяснилось, почему у китайских автопроизводителей много суббрендов

«Автостат» назвал три причины, почему у автокомпаний из КНР много суббрендов

Массовый вывод китайских суббрендов на российский автомобильный рынок обусловлен тем, что внутри самого рынка КНР много суббрендов и эта стратегия там успешно работает. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова. Однако, по словам эксперта, такая схема в России сомнительна.

«Вторая причина вывода на российский рынок суббрендов – это диверсификация рисков, с точки зрения санкционного давления», — отметил специалист.

По словам директора розничных продаж АГ «Авилон» Ильи Петрова, единственная цель, с которой создавались большинство китайских суббрендов, — максимально быстрый выход на рынок и расширение дилерских сетей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.