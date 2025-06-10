Челнинцы избивали друг друга на проезжей части, и это попало на видео

В Набережных Челнах мужчины устроили драку на проезжей части из-за «плохого» комплимента девушке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Все случилось в 39-м комплексе. Местные говорят, когда шла парочка, прохожий сказал плохой комплимент девушке. Ее парень вступился, началась драка. Двое очевидцев попытались их разнять, но сами влезли в потасовку», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся на проезжей части, при этом девушка пытается сумкой ударить своего обидчика. На записи также видно, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Санкт-Петербурге мужчины устроили драку на дороге. На кадрах видно, как два человека дерутся на проезжей части. В отношении конфликтующих возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Полиция и следствие проверяют, принимал ли участие в драке спортсмен ММА Ислам Вагабов, поскольку мужчина на видео похож на борца.

Ранее уралец устроил дорожный конфликт со стрельбой, и это попало на видео.