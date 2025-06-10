В центре Москвы 11 июня перекроют движение транспорта

В Москве 11 июня будут перекрыты несколько центральных улиц из-за проведения концерта ко Дню России, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«11 июня с 07:00 до 23:00 будет закрыто движение на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, в проезде между улицами Ильинка и Варварка в районе дома 5 по Красной площади, — говорится в сообщении канала.

На всех участках, где будут действовать временные ограничения, запрещена парковка автотранспорта.

До этого дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.

«Так случилось с владельцем машины, который регулярно парковался под запрещающими знаками. За нарушения он получил 26 штрафов от МАДИ, но не оплатил их в установленный срок — 60 дней. Судебные приставы арестовали автомобиль и отправили на спецстоянку. Чтобы вернуть машину, нарушителю нужно заплатить 73 тыс. рублей долга», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что для москвичей устроили парад исторических трамваев.