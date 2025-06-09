Дилеры попросили включить их в онлайн-продажи автомобилей в России

Ассоциация РОАД (Российские автомобильные дилеры), ранее предложившая запретить производителям и дистрибьюторам прямые онлайн-продажи машин, поддерживает развитие цифровых каналов и выступает за вовлечение официальных дилеров в онлайн-продажи автомобилей. Об этом говорится в сообщении РОАД для «Газеты.Ru».

«Дилеры выступают не за запрет онлайн-каналов, а за их цивилизованное развитие с учётом интересов всех участников рынка. Введение искусственных нормативов, таких как ограничение доли онлайн-продаж, представляется нецелесообразным. Необходимо обеспечить равные условия, прозрачные правила и удобство для конечного потребителя», — сообщили в Ассоциации.

По данным РОАД, в первоначальном варианте проекта «Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2026-2030 годы» было предложено установить обязательный норматив продажи автомобилей через маркетплейсы в объеме, не менее 5% от общего объема продаж.

Введение норматива продаж может иметь обратный эффект: для соблюдения формальных требований участники рынка будут прибегать к декларативным схемам, при которых продажа оформляется как онлайн, но фактически таковой не является. Это будет искажать статистику и тормозить развитие полноценного цифрового канала, отметили в РОАД.

Ранее сообщалось, что склады нераспроданных автомобилей в России достигнут 750 тысяч.