В России предложили отбирать автомобили из-за громкой выхлопной системы

В России предложили изымать автомобили из-за громкой выхлопной системы, сообщает Mash. Автор инициативы - сенатор Айрат Гибатдинов.

«МВД рассматривает предложение сенатора Айрата Гибатдинова от Ульяновской области: он настаивает на ужесточении законодательства, связанного с тюнингом выхлопной системы, — вплоть до конфискации машин с нарушениями. Сейчас за шумный выхлоп предусмотрен штраф 500 рублей, но его почти не применяют», — сообщает канал.

По данным Mash, предлагается наделить инспекторов ГАИ правом отправлять такие машины на штрафстоянку. Готовится законопроект.

В августе 2024 года депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением разрешить полицейским в одностороннем порядке аннулировать регистрацию слишком шумных автомобилей. По его словам, выявлять такие машины можно с помощью специальных приборов.

«Нужно доработать закон, прописать норму, в которой бы разрешалось сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта, списывать номера за езду на шумном авто. В том числе используя информацию с камер с микрофонами, которые, например, уже установлены в Москве», — отметил Хамзаев.

До этого координатор Московского городского отделения партии ЛДПР Роман Крастелев предложил поднять штраф за превышение водителями авто и мотоциклов уровня шума с 500 рублей до 25 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге впервые в России начали штрафовать водителей шумных авто.