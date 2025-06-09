Названы российские цены кроссоверов Dongfeng Huge и Mage

Кроссоверы Dongfeng Mage и Huge будут стоить в России 2,55-2,75 млн рублей

Китайская компания Dongfeng представила в России кроссоверы Huge и Mage. Цена на Mage — от 2,55 млн рублей, в случае Huge — от 2,75 млн рублей.

При длине 4650 мм и колесной базе 2775 мм кроссовер Mage близок по габаритам к Kia Sportage нынешнего поколения. Для того, чтобы подчеркнуть спортивный характер модели, Mage получил четыре патрубка выхлопной системы.

Модульная платформа DSMA 2.0, лежащая в основе машины, позволяет устанавливать широкий набор силовых установок — бензиновых, гибридных и электрических. Пока же автомобиль оснащается турбомотором 1.5 л. мощностью 197 л.с.

Длина кроссовера Huge составляет 4720 мм при колесной базе 2825 мм, дорожный просвет равен 210 мм, а объем багажника составляет 770 л. Для кроссовера заявлен турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 200 л.с. и семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

До этого стало известно, что завод «Москвич» рассматривает возможность начала производства автомобилей с гибридной силовой установкой.

Ранее сообщалось, что кроссовер Jaecoo J6 будут продавать в России.