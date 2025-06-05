Автозавод «Москвич» расширит модельный ряд

Завод «Москвич» рассматривает возможность начала производства автомобилей с гибридной силовой установкой, сообщает газета «Известия» со ссылкой на директора по инженерии продукта МАЗ «Москвич» Вадима Пономарева.

«В горизонте двух-трех лет мы планируем расширить модельную линейку за счет гибридных моделей в различных классах автомобилей, в том числе сегменте SUV и седанов», — сказал Пономарев «Известиям» в рамках Стратегической сессии по развитию и безопасности электротранспорта в Москве 5 июня.

До этого стало известно, то автомобильный бренд «Москвич» в мае 2025 года продал 1,43 тыс. автомобилей.

При этом в мае 2024 года в России было реализовано 1,75 тыс. машин. Таким образом, продажи «Москвича» за год снизились на 18%.

В мае 2025 года бестселлером «Москвича» продолжает оставаться модель «Москвич 3»: в прошлом месяце реализовано 924 единицы.

Ранее стало известно, когда начнутся продажи нового кроссовера «Москвич 8».