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В Москве до конца лета ограничат движение по Третьему транспортному кольцу

В Москве до 31 августа ограничат движение по Третьему транспортному кольцу
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Москве из-за ремонта на Третьем транспортном кольце (ТТК) частично ограничат движение до конца лета, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«С 12 июня до 31 августа на участках Третьего транспортного кольца будет недоступна для движения 1 полоса. Это связано с проведением ремонтных работ», — говорится в сообщении канала.

Речь идет о ремонте на участке ТТК от вл. 2А до вл. 2А, стр. 2 по Загородному шоссе.

В Москве на Третьем транспортном кольце пропускная способность в ближайшие два года вырастет на 15–25%.

До этого Максим Ликсутов заявил, что число дорожно-транспортных происшествий на МКАД уменьшилось на 34%. Такие показатели удалось достичь благодаря системе видеоаналитики, дорожному патрулю, ситуационному центру ЦОДД и Госавтоинспекции, а также водителям, которые даже после небольшого столкновения съезжают на обочину или в безопасное место.

Ранее сообщалось, что в Москве важный участок дублера Алтуфьевского шоссе достроят в октябре.

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