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В Москве важный участок дублера Алтуфьевского шоссе достроят в октябре

Важный участок дублера Алтуфьевского шоссе достроят в октябре
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Mos.ru

В Москве новый участок дублера Алтуфьевского шоссе собираются открыть в октябре текущего года. Об этом стало известно в ходе посещения мэра Сергея Собянина строящегося путепровода.

«Создаем, по сути дела, дублер Алтуфьевского шоссе, что, конечно, разгрузит эту трассу и улучшит транспортную ситуацию для 400 тыс. москвичей. Объект, казалось бы, локальный, на самом деле очень важный и нужный», — заявил он.

Председатель совета директоров компании-генподрядчика Максим Крылов отметил, что объект будет готов к запуску движения к октябрю 2025 года.

Речь идет о путепроводе через железнодорожные пути в районе Бибирево. Данный участок в 135 метров свяжет Костромскую улицу и Юрловский проезд и станет частью дублера Алтуфьевского шоссе.

До этого стало известно, что Генпрокуратура по результатам проведенных проверок выявила некачественное содержание объектов придорожного сервиса и их недостаточное количество на платных трассах в России. Уточняется, что по требованию ведомства работа по предоставлению водителям качественных услуг активизирована.

Ранее Союз пассажиров оценил качество платных дорог в России.

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