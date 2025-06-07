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«Сквозная вентиляция»: глава Оренбуржья отказался от поездки на троллейбусе с дыркой

Губернатор Оренбуржья Солнцев отказался ехать на троллейбусе с дыркой
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев во время встречи с представителями местных СМИ рассказал, как отказался ехать в троллейбусе со «сквозной дыркой». Его слова приводит РБК.

По словам чиновника, во время тайной проверки в Оренбурге к нему подъехал общественный транспорт.

«Смотрю, в троллейбусе дырка сквозная. Сквозная вентиляция там, не то что чуть-чуть. Поедем? Я говорю, нет. Точно сейчас кто-нибудь сфотографирует, придется все троллейбусы менять», — сказал глава области.

Он добавил, что на самом деле «это не хорошо» и в городе должен быть новый общественный транспорт.

В декабре 2023 года россиянка провалилась в люк в полу троллейбуса и получила серьезные травмы. По словам свидетелей инцидента, жительница Владимира ехала в троллейбусе на работу. Когда транспортное средство тронулось, она одной ногой провалилась во внезапно открывшийся металлический люк в полу. Пассажиры закричали, остановили троллейбус и помогли ее вытащить, но на ноге пострадавшей все было «раздроблено, разорвано до кости».

Ранее мать провалившейся в дыру школьницы испугалась, что ей не дадут закончить учебу.

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