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Россиянка провалилась в люк в полу троллейбуса и получила серьезные травмы

Во Владимире женщина провалилась в люк в полу троллейбуса во время движения

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Depositphotos

Жительница Владимира получила травмы, провалившись в люк в полу троллейбуса во время движения. О произошедшем рассказали в социальных сетях очевидцы.

По словам свидетелей инцидента, жительница Владимира ехала в троллейбусе на работу. Когда транспорт тронулся, пассажирка одной ногой провалилась во внезапно открывшийся металлический люк в полу.

«Пассажиры закричали, остановили троллейбус, помогли ее вытащить и посадить, там все раздроблено, разорвано до кости, перетянули ногу шарфом, вызвали скорую», — сообщил один из очевидцев.

Пострадавшая потеряла много крови, женщину госпитализировали. Пассажиры утверждают, что кондуктор и водитель уже обращались к руководству компании-перевозчика с жалобой на люк, который плохо закрывается, но никаких мер предпринято не было.

Ранее в Москве женщина поскользнулась и упала под автобус.

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