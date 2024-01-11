Мать провалившейся в дыру курской школьницы боится, что ей не дадут закончить учебу

В поселке Коренево Курской области девятиклассница провалилась в двухметровую дыру в полу школьного класса. Как рассказал «Газете.Ru» брат пострадавшей девочки Даниил, учителя не предупреждали детей о яме в полу в кабинете. По словам мужчины, их мать боится, что школьнице не дадут закончить учебу из-за этого инцидента.

«Урок проходил в классе, где и была эта дырка. Она шла к своей парте и, не заметив дырку, упала туда. Ушибы, ссадины, коленка свезена. Да, [в школе] пытались замять, но у нас поселок маленький. Мать боится, что сестра не закончит школу из-за этого случая – не дадут закончить. Боится, что ее на работе выгонят, уволят, потому что влияние там все имеют – и директор школы, и глава поселка – там все делается по щелчку пальцев. Сестре осталось учиться тут полгода по сути. Я не хотел никаких наказаний для школы. Мне главное и всем родителям хотелось бы, чтобы дети не пострадали в этой школе, потому что это тоже не дело, когда отправляешь ребенка в школу и не знаешь, что там с ним происходит. Просто все равно это дело замнется, и никто ничего делать не будет, как обычно у нас все и происходит. Скажут, что ее предупреждали, что не надо вставать, а она встала. Вы сами понимаете, как это все происходит, заминается, лишь бы никакой шумихи не было. Никто никого не предупреждал об этой яме», — сказал он.

11 января Telegram-канал «Курская аномалия» со ссылкой на местную жительницу сообщил, что в школе №1 в поселке Коренево Курской области девятиклассница провалилась в дыру глубиной два метра в полу школы. Женщина назвала проведенный в школе капитальный ремонт, на который власти выделяли 120 млн рублей, «ужасным». Она также отметила, что руководство школы просило родителей не распространяться об инциденте «за дверьми школы».

Позднее в правительстве Курской области заявили, что ситуация находится на контроле областного Минобрнауки, который проводит в учреждении проверку. По данным властей, «инцидент произошел в помещении, использование которого в образовательном процессе не предполагалось, оно изначально было предназначено для административных нужд школы», а само отверстие является «технологическом» и необходимо для «подключения разводки коммуникаций».

Ранее родители заступились за кадетский корпус, где ученики устроили стрельбу.