Выяснилось, какие кроссоверы россияне заказывают за границей с бюджетом в 5 млн рублей

«РоговМобиль»: с бюджетом до 5 млн рублей россияне чаще заказывают за рубежом BMW X3

Россияне чаще всего заказывают для доставки из-за границы среднеразмерные кроссоверы немецких марок, если сумма на покупку автомобиля достигает 5 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов, который специализируется на доставке машин из-за рубежа.

«С суммой в 5 млн рублей чаще всего заказывают кроссоверы немецкой тройки. На первом месте BMW X3. Далее по популярности идут Mercedes-Benz GLC и Audi Q5. Это автомобили примерно 2021 или 2022 годов выпуска с пробегом 30–40 тыс. километров. Техническое состояние таких машин будет очень хорошим», — сказал Дмитрий Рогов.

Среди популярных можно выделить Kia Mohave и Toyota Highlander. Машины примелькались, но все равно интерес к ним в России не снижается. В последнее время также пользуются спросом обновленные кроссоверы Hyundai Palisade. Они умещаются в бюджет 4–4,5 млн рублей, отметил специалист.

По его словам, такие модели обычно выбирают в максимальных комплектациях. В них есть электрорегулировка и вентиляция сидений, кожаные кресла, хорошая мультимедийная система, навигация, панорамная крыша и многое другое. Также, эти кроссоверы обладают мощными моторами, полным приводом и автоматическими коробками передач.

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