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В России рухнули цены на внедорожник Rox 01

Внедорожник Rox 01 подешевел в РФ на 1 миллион рублей
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Rox Motor

Премиальный внедорожник Rox 01 рекордно подешевел в России. Как сообщает портал «Автоновости дня», цену на автомобиль снизили на миллион рублей.

«Rox 01 вышел на российский рынок в феврале нынешнего года. Он доступен в двух исполнениях: семиместном Family Edition и шестиместном Business Lounge Edition. Стоимость первого сейчас снизилась на 953 тыс. рублей — до 8,2 млн рублей, а стоимость второго рухнула на 1 млн рублей и теперь составляет 8,37 млн рублей», — сообщает портал.

Автомобиль Rox 01 выпускается в шестиместном и семиместном исполнении. Длина машины составляет 5050 мм, колесная база – 3010 мм. Силовая установка внедорожника представляет собой последовательный гибрид. Бензиновый двигатель 1.5 служит для подзарядки тяговой батареи, в движение машину приводят электромоторы суммарной мощностью 476 л.с. Запас хода на электротяге составляет 235 км, с учетом ДВС – 1338 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды.

На Rox 01 распространяется гарантия пять лет и восемь лет на батарею.

Ранее была названа стоимость нового седана Exlantix ES в России.

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