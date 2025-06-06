Наказали водителя, укравшего 65 млн рублей у мошенника из «Ленэнерго»

Водитель бывшего топ-менеджера «Ленэнерго», который украл у него сумку с 65 млн рублей, получил условный срок на четыре года. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

»Сергей Ершов признан виновным в краже в особо крупном размере, в содеянном раскаялся. Мужчина имеет на иждивении ребенка и ухаживает за родителями-пенсионерами. Смольнинский районный суд назначил ему четыре года условно (с испытательным сроком два года)», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в полицию Санкт-Петербурга обратился 46-летний предприниматель Алексей Горячев. Он сообщил, что из его машины, которая стояла на паркинге элитного ЖК «Смольный парк», пропала сумка с деньгами. При этом в краже он заподозрил своего водителя.

Водителя задержали на трассе «Кола», он собирался доехать до Мурманска.

Алексей Горячев — экс-замглавы «Ленэнерго», которого в декабре 2023 года приговорили к 2,5 года колонии за мошенничество.

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