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Избившему женщину на дороге бывшему депутату Кировской области избрали меру пресечения

В Кировской области экс-депутату Гукасову избрали меру пресечения

Экс-депутату законодательного собрания Кировской области Владиславу Гукасову, который избил женщину и повредил ее машину, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщается на сайте Следкома по региону.

«Ленинским районным судом г. Кирова рассмотрено ходатайство следователя СК об избрании подозреваемому в хулиганстве меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако судьей принято решение об избрании подозреваемому запрета определенных действий на срок 2 месяца», — сказано в сообщении.

О возбуждении уголовного дела в отношении Гукасова стало известно 3 июня. В действиях мужчины усмотрели признаки хулиганства.

По данным Telegram-каналов, бывший представитель заксобрания ехал по улице на машине и заметил поворачивавшую женщину. Ему якобы показалось, что россиянка его подрезала, поэтому он вышел из автомобиля и стал наносить удары по авто, позже, по данным источников, напал на водительницу. Женщина получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее машина депутата Ленобласти врезалась в автомобиль скорой помощи в Петербурге.

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