На МКАД парализовано движение из-за ДТП

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) затруднено движение из-за ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 45 км МКАД (в районе съезда №45) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе призвали водителей искать пути объезда. По данным сервиса Яндекс Карты на 10:25 мск, пробка на внешней стороне МКАД растянулась на 5,5 км, от пересечения магистрали с проспектом Генерала Дорохова до пересечения с Киевским шоссе. Пользователи сервиса сообщают, что ДТП произошло в правом ряду.

До этого крупное ДТП затруднило движение на северо-востоке Москвы.

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