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Пикапы на базе Nissan Navara официально появятся в России

В России в 2025 году поступят в продажу пикапы Oting Rich 7 и Z9
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Sinomach Auto

Пикапы Oting Rich 7 и Z9 официально выйдут на российский рынок в IV квартале 2025 года, автомобили проходят процедуру сертификации для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Об этом сообщается в релизе компании Sinomach Auto, поступившем в «Газету.Ru».

«Концерн Sinomach Auto сообщает о завершении лабораторных испытаний и выходе на финальный этап сертификации двух моделей пикапов — OTING Z9 и OTING RICH 7. Прибытие флагманских моделей в Россию ожидается этой осенью», — отмечается в сообщении.

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Sinomach Auto

Oting Rich 7 построен на базе японского Nissan Navara. У машины от китайского автопроизводителя оригинальная решетка радиатора и светодиодная оптика. Длина машины — 5287 мм, дорожный просвет — 210-215 мм. Об агрегатах и комплектациях для российского рынка компания обещает рассказать ближе к старту продаж.

Oting Z9 разработан на заводе Zhengzhou Nissan Automotive (ZNA). В его оснащение входит адаптивный круиз-контроль, рассматривается возможность продаж этой машины в России с гибридной силовой установкой. Дорожный просвет у этого пикапа составляет 270 мм.

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