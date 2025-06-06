На УАЗе придумали новый фирменный слоган

Ульяновский автомобильный завод зарегистрировал новый фирменный слоган, сообщает Авто Mail.

«Как следует из данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС), в феврале завод подал заявку на регистрацию словосочетания «Обрети свободу движения», 25 мая этого года было принято положительное решение по заявке», — сообщает портал.

Отмечается, что последний раз девиз Ульяновского автозавода обновлялся в 2016 году. Тогда был выбран слоган «Дух свободы и приключений».

До этого стало известно, что в России впервые с начала года подорожали внедорожники УАЗ.

Так, самые доступные модели УАЗа — внедорожник «Хантер» и семейство СГР, прибавили в цене по 45 тыс. рублей или 2,4–3%. Цены на модели начинаются от 1,64 млн и 1,56 млн рублей соответственно.

Сильнее всего, на 55 тыс. рублей или 2,3–3,1%, подорожали модели «Пикап» (1,86 млн рублей) и «Патриот» (1,83 млн рублей) с механической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что производство нового семейного рамного внедорожника запустят на УАЗе в 2026 году.